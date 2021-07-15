Російські найманці обстріляли селище Нью-Йорк на Донбасі

Про це у Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

“Сьогодні близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража. Інформації щодо постраждалих немає”, - написав Кириленко.

Правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею 438 Кримінального кодексу “Порушення законів та звичаїв війни”. Деталі події встановлюються.





Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №5081 про перейменування селища міського типу Новгородське на Нью-Йорк.

Селище міського типу розташоване за 42 км від райцентру - міста Бахмут. У смт проживає близько 12 тис. осіб. До 1951 року воно називалося Нью-Йорком - у 1892 році на цьому місці було засновано німецьку колонію з такою назвою. Раніше у цій місцевості існував зимівник Кальміуської паланки Війська Запорозького Низового.

Український інститут національної пам'яті зазначає, що перейменування смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське у 1951 році "було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".