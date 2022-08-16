Російські окупанти декілька годин обстрілювали Оріхів на Запоріжжі. Одна людина загинула
Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Загинула одна місцева жителька. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі.
"Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
- Відзначимо, у Запоріжжі двічі за ніч лунала повітряна тривога і було чутно вибухи.
- А вдень, 16 серпня, ворог вкотре обстріляв Харків.
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