Російські окупанти обладнали в Мелітополі п'ять катівень для цивільних, - мер
Російські окупанти обладнали в окупованому Мелітополі Запорізької області п'ять катівень, де катують місцевих мешканців струмом і стріляють по кінцівках
Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні на території міста щонайменше п'ять катівень. Що таке п'ять катівень? Це тільки ті місця, які знаходяться, наприклад, у захопленому районному відділенні поліції, захопленому військкоматі, військовій частині. У цих катівнях росіяни, коли беруть у полон наших людей, точно роблять безчинства. Вже є підтверджені факти, що як тортури вони застосовують електрику і стріляють по кінцівках. І саме тому сьогодні ми називаємо наше місто найбільшою в'язницею в Європі", - розповів Федоров.
За його словами, в окупованому Мелітополі залишилося близько 50-60 тисяч цивільних. Він закликав за змоги виїжджати з окупації, аби не наражати себе на небезпеку.
- Окупанти також змушують українців у Мелітополі отримувати російські паспорти, погрожуючи, що без них буде неможливо володіти майном.
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