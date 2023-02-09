Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні на території міста щонайменше п'ять катівень. Що таке п'ять катівень? Це тільки ті місця, які знаходяться, наприклад, у захопленому районному відділенні поліції, захопленому військкоматі, військовій частині. У цих катівнях росіяни, коли беруть у полон наших людей, точно роблять безчинства. Вже є підтверджені факти, що як тортури вони застосовують електрику і стріляють по кінцівках. І саме тому сьогодні ми називаємо наше місто найбільшою в'язницею в Європі", - розповів Федоров.

За його словами, в окупованому Мелітополі залишилося близько 50-60 тисяч цивільних. Він закликав за змоги виїжджати з окупації, аби не наражати себе на небезпеку.