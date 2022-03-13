Російські окупанти обстріляли Авдіївку з установок "Точка-У", - голова Донецької ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.



"Росіяни вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - написав Кириленко.





Фото: Павло Кириленко/Telegram

Він також зазначив, що продовжуються обстріли в Очеретинській громаді: багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо. Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні.





Нагадаємо, окупанти з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці.

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