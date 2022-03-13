Російські окупанти обстріляли Авдіївку з установок "Точка-У", - голова Донецької ОВА
Російсько-окупаційні війська 13 березня обстріляли з ракетних комплексів "Точка-У" Авдіївку на Донеччині. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.
"Росіяни вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - написав Кириленко.
Фото: Павло Кириленко/Telegram
Він також зазначив, що продовжуються обстріли в Очеретинській громаді: багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо. Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні.
- Нагадаємо, окупанти з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці.
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