Окупанти з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці

Про це у повідомили на офіційному Telegram-каналі КМДА.



За попередніми даними, один снаряд влучив у приміщення котельні. Пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Також унаслідок вибухової хвилі було частково зруйновано житловий корпус установи.

На момент обстрілу, весь персонал та підопічні інтернату були евакуйовані до безпечного місця.