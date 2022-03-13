Окупанти з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці
Російські окупанти нанесли артилерійський удар по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці
Про це у повідомили на офіційному Telegram-каналі КМДА.
За попередніми даними, один снаряд влучив у приміщення котельні. Пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.
Також унаслідок вибухової хвилі було частково зруйновано житловий корпус установи.
На момент обстрілу, весь персонал та підопічні інтернату були евакуйовані до безпечного місця.
- Нагадаємо, що на Харківщині росіяни розстріляли психоневрологічний інтернат.
- Раніше окупанти здійснили авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі, убивши трьох людей, у тому числі одну дитину
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