Прямим влученням: на Харківщині росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат
У п'ятницю, 11 березня, у Харківській області російські окупанти обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей!" - написав Синєгубов.
Очільник Харківщини зазначив, що з людей, які перебували у закладі, малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10.
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу встановлюють.
- Нагадаємо, раніше окупанти здійснили авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі, убивши трьох людей, у тому числі одну дитину.
- Очільник МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив авіаудар РФ по пологовому будинку і дитячій лікарні, назвавши медзаклади "базою "Азова"".
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