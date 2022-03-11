Прямим влученням: на Харківщині росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.



"Сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей!" - написав Синєгубов.



Очільник Харківщини зазначив, що з людей, які перебували у закладі, малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10.



Кількість постраждалих унаслідок обстрілу встановлюють.

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