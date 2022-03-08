Російські окупанти обстріляли автобус із біженцями з Макарова
Російсько-окупаційні війська обстріляли автобус із біженцями з Макарова Київської області
Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає Еспресо.TV.
"Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна", - розповів мер.
Також за словами, Сухомлина, в кафе їх нагодували та забезпечили водою.
Крім того, біженців пересадили у інші автобуси та відправили далі на захід.
- Нагадаємо, на Житомирщині взяли в полон колишнього українського військового, який у 2014 році перейшов на бік ворога.
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