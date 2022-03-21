Російські окупанти повністю знищили 9 українських лікарень, ще 135 пошкоджені

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у facebook.

За його словами, російські військові обстріляли 135 лікарень, а дев’ять – повністю зруйнували.

"135 лікарень було обстріляно, дев'ять лікарень зруйновано вщент, і їх уже неможливо відновити. На їх місці потрібно будувати нові лікарні. 43 машини екстреної медичної допомоги обстріляно, шість медичних працівників вбито, 16 мають тяжкі поранення", – написав Ляшко.

Він додав, що 20 березня в заручники до окупантів потрапила бригада екстреної медичної допомоги, яка супроводжувала гуманітарну колону.

"Такого не було, напевно, ніде у світі. Таке роблять тільки російські терористи на території нашої країни. На щастя, бригада жива і сьогодні її вже повернули", – зазначив Ляшко.



Нагадаємо, 17 березня Віктор Ляшко заявив, що українці, які прибули до Польщі через повномасштабного вторгнення, забезпечуються безкоштовною медичною допомогою.

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