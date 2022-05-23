Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.

У структурах так званої ДНР стверджували, що з Маріуполя до фільтраційного табору в Безіменне було депортовано 313 осіб, у тому числі 55 дітей, пишуть у звіті інституту.

Посилаючись на радник мера Маріуполя Петра Андрющенка, повідомляють також, що 70 осіб, у тому числі 12 дітей, були примусово депортовані з Маріуполя через Нікольський фільтраційний табір до Росії.

Крім того, Андрющенко заявив, що окупаційна адміністрація посилила контроль за пересуванням містом Маріуполь, що відповідає попереднім оцінкам ISW.

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