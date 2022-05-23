Російські окупанти проводять фільтрацію та депортацію з Маріуполя – ISW
22 травня російські війська продовжили зачистку території металургійного заводу "Азовсталь". Крім того, окупанти продовжували процедури фільтрації та депортації в Маріуполі та його околицях
Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.
У структурах так званої ДНР стверджували, що з Маріуполя до фільтраційного табору в Безіменне було депортовано 313 осіб, у тому числі 55 дітей, пишуть у звіті інституту.
Посилаючись на радник мера Маріуполя Петра Андрющенка, повідомляють також, що 70 осіб, у тому числі 12 дітей, були примусово депортовані з Маріуполя через Нікольський фільтраційний табір до Росії.
Крім того, Андрющенко заявив, що окупаційна адміністрація посилила контроль за пересуванням містом Маріуполь, що відповідає попереднім оцінкам ISW.
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