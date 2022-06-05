Російські окупанти вдарили артилерією по Криворізькому району, є влучання в житлові будинки
У ніч на 5 червня на Дніпропетровщині російська артилерія гатила по Криворізькому району. Є влучання в приватні будинки в селах Велика Костромка та Мала Костромка. Також у прикордонних територіях Широківської громади рашисти поцілили в поля
Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"По Криворізькому району окупанти вдарили артилерією. Поцілили по селах Велика Костромка та Мала Костромка. Там є влучання в житлові будинки. Вдарили і по прикордонних територіях Широківської громади. Влучили у поля" - йдеться в повідомленні.
Постраждалих у наслідок обстрілів немає.
Загалом у Дніпропетровській області минулої доби було спокійно, пише Микола Лукашук.
- 3 червня внаслідок удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське постраждали жінка та двоє дітей 5 й 10 років.
- 2 червня окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське, там пошкоджено будинки та газопровід.
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