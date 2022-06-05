Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



"По Криворізькому району окупанти вдарили артилерією. Поцілили по селах Велика Костромка та Мала Костромка. Там є влучання в житлові будинки. Вдарили і по прикордонних територіях Широківської громади. Влучили у поля" - йдеться в повідомленні.



Постраждалих у наслідок обстрілів немає.



Загалом у Дніпропетровській області минулої доби було спокійно, пише Микола Лукашук.

3 червня внаслідок удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське постраждали жінка та двоє дітей 5 й 10 років.

2 червня окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське, там пошкоджено будинки та газопровід.

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