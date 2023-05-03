Російські окупанти від початку року не платять зарплату залізничникам Донеччини
Загарбники в Донецької області змушують брати безоплатну відпустку працівникам "залізниці" та не виплачують зарплату від початку року
Про це інформує Центр нацспротиву.
"На тимчасово захоплених землях Донецької області окупанти не платять зарплату місцевим залізничникам", - пише відомство.
Працівники так званої донецької залізниці не отримують заробітну плату від початку 2023 року.
Рашисти змушують людей писати заяви на безоплатну відпустку. Такі дії пояснюють бюрократичними перепонами. Спротив пише, що криза лише загострюється.
Раніше російські загарбники через відсутність грошей та кадрів перевели тимчасово окуповану місцеву залізницю на чотириденний режим дня роботи.
Крім того, "донецька залізниця" має дефіцит робітників через мобілізацію. Броні від армії мають лише машиністи, увесь інший персонал мобілізували. Таким чином зупинилась робота депо й планові ремонти техніки та колії.
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