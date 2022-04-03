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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Російські окупанти влаштували блокаду Мелітополя, людям забороняють виїхати з міста, - Федоров
Ексклюзив

Російські окупанти влаштували блокаду Мелітополя, людям забороняють виїхати з міста, - Федоров

3 квітня, 2022 неділя
09:57
війна з Росією Мелітополь

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти забороняють людям покидати місто

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

“Ситуація на окупованих територіях Запорізької області дуже складна. Окупанти, не отримавши підтримки серед цивільного населення, діваються до терору та геноциду проти людей. Окупанти повністю блокують доставлення продуктів харчування та медикаментів. В Мелітополі три дні тому росіяни перестали випускати людей з міста.” - Федоров

Федоров зауважив, що мешканців Мелітополя росіяни тримають в заручниках. Людей розвертають на блокпостах і кажуть, що виїхати вже не можна.

“Зараза ми намагаємось узгодити нові гуманітарні коридори через які будемо вивозити людей. Люди не хочуть жити в окупації. В останньому гуманітарному коридорі люди виїжджали в кузовах вантажних авто,” - додав
Федоров

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