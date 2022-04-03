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Російські окупанти влаштували блокаду Мелітополя, людям забороняють виїхати з міста, - Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти забороняють людям покидати місто
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV“Ситуація на окупованих територіях Запорізької області дуже складна. Окупанти, не отримавши підтримки серед цивільного населення, діваються до терору та геноциду проти людей. Окупанти повністю блокують доставлення продуктів харчування та медикаментів. В Мелітополі три дні тому росіяни перестали випускати людей з міста.” - Федоров
Федоров зауважив, що мешканців Мелітополя росіяни тримають в заручниках. Людей розвертають на блокпостах і кажуть, що виїхати вже не можна.
“Зараза ми намагаємось узгодити нові гуманітарні коридори через які будемо вивозити людей. Люди не хочуть жити в окупації. В останньому гуманітарному коридорі люди виїжджали в кузовах вантажних авто,” - додав
Федоров
- Нагадаємо, росіяни блокують неофіційні "зелені" коридори з Мелітополя й дозволяють мешканцям міста виїхати тільки до окупованого Росією Криму
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