Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Тузли на Одещині, - речник ОВА

Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука, інформує Еспресо.TV

Удар було завдано по об'єктах критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни обстріляли Овруч та Коростень на Житомирщині

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