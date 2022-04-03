Російські окупанти завдали ракетного удару по Василькову на Київщині

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" у facebook.

"Сьогодні, ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системи протиповітряної оборони. Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару", - повідомили у Повітряному командуванні "Центр".

Зазначається, що загарбники знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

"На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі. Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на території куди прилетіла ракета наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу", - наголосили військові.

За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

28 лютого російські війська завдали ракетних ударів по Білій Церкві та Василькову та зруйнували два гуртожитки.

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