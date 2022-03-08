Російські полонені відновлюватимуть українську економіку, - МВС

Про це передає пресслужба МВС.



Єнін зазначив, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.



"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.



Перший заступник очільника МВС наголосив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.



"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - поінформував він.



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