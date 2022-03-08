Російські полонені відновлюватимуть українську економіку, - МВС
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України
Про це передає пресслужба МВС.
Єнін зазначив, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.
"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.
Перший заступник очільника МВС наголосив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.
"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - поінформував він.
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