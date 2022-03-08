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Головна війна з Росією Російські полонені відновлюватимуть українську економіку, - МВС

Російські полонені відновлюватимуть українську економіку, - МВС

8 березня, 2022 вiвторок
22:35
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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України

Про це передає пресслужба МВС.

Єнін зазначив, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.

Перший заступник очільника МВС наголосив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - поінформував він.

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Економіка
РФ
війна
полонений росіянин
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