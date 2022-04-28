Російські пропагандисти поширюють фейк про атаку українських безпілотників на Енергодар
Низка пропагандистських ресурсів поширили фейкову інформацію щодо нібито атаки українськими безпілотниками Енергодара
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Ряд пропагандистських ресурсів стали поширювати неправдиві повідомлення про нібито атаку українських безпілотників на тимчасово окупований військами РФ Енергодар Запорізької області.
"Ймовірно, під таким "соусом" вони хочуть приховати свою невдалу спробу атакувати з повітря об'єкти на території Запорізької АЕС і самого міста-супутника станції", – наголошується в повідомленні.
- В РНБО застерегли українців, що Росія розпочала агресивну інформаційно-психологічну операцію, яка має на меті придушити спротив українців на Херсонщині.
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