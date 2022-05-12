Російські пропагандисти втрачають авдиторію, - Стратком
Російські пропагандисти скаржаться, що у світі їхні матеріали не друкують і не читають навіть за гроші
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в телеграмі.
"Росіяни втрачають аудиторію. І ні, мова не про військових, які гинуть в Україні. В росії вже відкрито скаржаться, що ніхто у світі їх не лише не читає, а навіть не друкує. Навіть за гроші", - зауважили у відомстві.
За інформацією, дослідницької організації OpenSecrets, протягом останніх восьми років росіяни заплатили американським лобістам $186 млн. Проте після початку повномасштабної війни РФ проти України, як пише Комерсант, "провідні західні ЗМІ припинили стосунки великих фірм та окремих лобістів з росіянами, незважаючи на те, що раніше їх зусилля щедро оплачувалися".
"Такі ж кепські справи і з зомбуванням населення всередині рф. 11 травня GroupM оприлюднила результати дослідження - згідно з ним до кінця квітня росіян, які ще вірять у телеверсію "спецоперації в Україні", залишилося 23%. У середині березня таких було близько 33%", - наголосили у Стратегічному командуванні
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