Російські системи РЕБ здатні глушити боєприпаси з GPS-наведенням і РСЗВ HIMARS, – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков попередив міжнародних партнерів про те, що російські системи радіоелектронної боротьби здатні глушити боєприпаси з GPS-наведенням
Про це пише Financial Times.
За словами Резнікова, те саме стосується й реактивних систем залпового вогню HIMARS.
"Росіяни придумують контрзахід, ми повідомляємо нашим партнерам, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", - сказав міністр.
Він наголосив, що це – "війна технологій".
Що відомо про HIMARS
Це американська реактивна артилерійська система, призначена для тактики "стріляй і тікай". Має в арсеналі керовані високоточні реактивні снаряди, тактичні й балістичні ракети, має дальність ураження до 499 км. Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
23 червня 2022 року перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. Вони відіграли вирішальну роль в ході підготовки та проведення успішних операцій проти російської армії.
За даними американської армії, до середини серпня 2022 року Україна знищила понад 100 високоцінних російських цілей за допомогою HIMARS.
27 червня 2023 року США оголосили новий пакет допомоги Україні $500 млн, куди, зокрема, увійшли боєприпаси для Patriot та HIMARS, а також бронетехніка.
4 липня 2023 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що РФ постійно "полює" на HIMARS, але ЗСУ не втратили ще жодної системи.
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