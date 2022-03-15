Російські солдати здаються навіть українській теробороні. На Чернігівщині майор привів свій підрозділ у полон, побачивши розгром сусіднього блокпоста

"Шість вояків на чолі з майором-розвідиком, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху у потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя", - йдеться у повідомленні.

Місцеві оборонці зазначають, що не вистачає витримки, щоб спокійно слухати їхню завчену на пам’ять мантру: "мы не знали…. нам не сказали… ехали на учения… ни разу не стреляли…".

"Наче вони тут зовсім випадково і не мають жодного відношення до того апокаліпсису, який влаштували для України. Виглядають як зомбі, але намагаються давити на жалість. Просто жесть, якими конченими є ці істоти в людській подобі!", - додали у теробороні громади.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, стало відомо, що через російські обстріли жителі Чернігова та 234 населених пунктів області залишилися без електрики.

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