Російські танкери під чужим прапором постачають нафту в Європу

Про це повідомляє видання "Медуза" із посиланням на дані розслідування міжнародної платформи OCCRP.

Зазначається, що танкери російської державної компанії “Совкомфлот”, продовжують доставляти нафту до портів Європи в обхід західних санкцій. Зокрема, транспортування здійснюють судна під прапором Ліберії.

За даними розслідувачів, російська компанія змогла обійти обмеження завдяки тому, що оформила їх як власність своїх дочірніх компаній на Кіпрі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фахівець з міжнародної політики та фінансів Рікардо Соарес зазначив, що у такій ситуації практично неможливо відстежити право володіння судном, коли компанія змінює назви кораблів, а самі танкери відключають трекери в деяких країнах. Він також наголосив, що плавання під ліберійським прапором - це найпростіший спосіб приховати походження судна.

OCCRP виявила понад 18 танкерів "Совкомфлоту", які продовжують здійснювати рейси і кожен із яких у середньому перевозить нафту приблизно на 240 мільйонів доларів.

Організація відстежила щонайменше п'ять із них, коли судна або поверталися, або прямували, або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набули чинності.

Наразі невідомо, хто саме є покупцем російської нафти, що доставляється танкерами.

13 червня стало відомо, що за сто днів повномасштабної війни в Україні Росія отримала від продажу нафти, газу та вугілля $98 млрд. Найбільшими покупцями стали Китай - 12,6 млрд євро, Німеччина - 12,1 млрд євро та Італія - 7,8 млрд євро.

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