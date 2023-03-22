Російські терористи обстріляли Чернігівщину з міномета
У середу, 22 березня російські терористи використали міномет для обстрілу Чернігівської області
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"З 13:08 до 13:28 зафіксовано 8 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Архипівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише "Північ".
- Увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
- У ніч з 21 на 22 березня ППО також спрацювала у Київській області та на Житомирщині.
- У середу, 22 березня, українська ППО знищила російський безпілотник "Орлан-10" над Сіверщиною.
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