Російські терористи обстріляли Чернігівщину з міномета

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 13:08 до 13:28 зафіксовано 8 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Архипівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише "Північ".