Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Російські терористи обстріляли Чернігівщину з міномета

Російські терористи обстріляли Чернігівщину з міномета

22 березня, 2023 середа
19:41
війна з Росією міномет

У середу, 22 березня російські терористи використали міномет для обстрілу Чернігівської області

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 13:08 до 13:28 зафіксовано 8 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Архипівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише "Північ".

Україна
Росія
Чернігівщина
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Петер Сіярто
21 березня, 2023 вiвторок
Угорщина назвала умову, за якої підтримає вступ України до ЄС і НАТО
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
22 березня, 2023 середа
У США не виключають, що Росія може готувати ще один наступ на Україну найближчими тижнями
МЗС РФ
21 березня, 2023 вiвторок
У МЗС Росії назвали умови для припинення війни проти України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.09
    Купівля 38.09
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 40.35
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 березня
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Румунська "орбан" хоче анексувати Буковину та Зміїний
20:00
Огляд
Переможні новини 392-го дня війни: компанію Путіну за гратами можуть скласти Шойгу і Кадиров, Зеленський на передовій нагородив героїв-захисників
19:52
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив Героїв, які відзначились під час оборони Харківщини
19:40
Оновлено
Атака на Київщину 22 березня
Кількість загиблих від удару РФ по Ржищеву зросла до восьми людей
19:35
комендантська година
На Херсонщині скоротили комендантську годину
19:30
Інтерв’ю
британська військова експертка Мірон
Україна може почати контрнаступ через місяць, якщо надійде необхідна західна зброя, - військовий експерт Мірон
19:22
Окупанти
На Запоріжжі окупанти зробили в дитячому садочку військовий шпиталь, а на Луганщині розігнали незгодних із примусовою паспортизацією педагогів
19:21
Світовий банк
Відновлення економіки України коштуватиме $411 млрд, - Світовий банк
19:00
Ексклюзив
танк M1A1 Abrams
Зміна версії танків Abrams, які США передадуть Україні, не означає, що машини будуть гіршими, - експерт Defense Express Рябих
18:41
Євген Пригожин
Пригожин написав листа Блінкену з пропозицією профінансувати проєкт ПВК Вагнера
18:28
Об'єкти критичної інфраструктури залишаться мішенню для РФ, насамперед нафтопереробні та підприємства оборонно-промислового комплексу, - ГУР
18:13
У Харківській області на касетному снаряді підірвався 50-річний чоловік
18:11
українська книга
"Українським дітям – українську книгу": за рік дії акції читачі у Європі отримали майже 600 тис. підручників
18:04
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
"Ядерна безпека на ЗАЕС у критичному стані": Гроссі закликав "усі сторони" зобов'язатися убезпечити станцію
18:04
Збірна Росії з хокею (у світлій формі)
Збірні Росії та Білорусі відсторонили від ЧС-2024 з хокею
18:03
OPINION
В Україні почнуть законну деколонізацію
17:50
Парламент Швеції
Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО
17:50
Владислав Сіренко
У непереможного українського боксера зірвався бій в надважкій вазі
17:48
дрон MQ-9 Reaper
Шойгу особисто нагородив пілотів, які збили американський безпілотник над Чорним морем
17:47
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Росія для Китаю є лабораторією, де Сі вивчає досвід існування РФ в умовах санкцій, - співголова українсько-китайської ділової ради Литвин
17:43
Інтернаціональний легіон
"Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів": вийшов документальний фільм про іноземних добровольців у ЗСУ
17:38
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Можуть виникнути ускладнення": Бразилія, яка є членом МКС, прокоментувала можливість арешту Путіна
17:24
Вселенський Патріарх Варфоломій
Вселенський патріарх Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини в Україні
17:22
Ексклюзив
путін
В Південній Африці можуть просити Путіна не приїздити на саміт БРІКС, щоб не арештовувати його, - юристка Бусол
17:20
Прикордонники у Бахмуті та на Луганщині відбили російські штурми, знищивши та поранивши окупантів
17:17
Авдіївка
Росіяни обстрілюють дорогу, якою цивільні евакуюються з Авдіївки, - МВА
17:13
ЛГБТ
Уганда ухвалила закон, який передбачає покарання за одностатеві стосунки аж до смертної кари
17:00
Знищений ЗСУ Орлан-10. Ілюстрація
ППО збила російський безпілотник "Орлан-10" на півночі України
16:54
Ексклюзив
"Системи, що простоюють, знову нищитимуть окупантів": експерт Defense Express Рябих про виробництво 122-мм снарядів
16:48
Поширювали фейки про війну і закликали ухилятися від мобілізації: Кіберфахівці викрили ботоферму ворога
16:48
Сергій Рябков
У МЗС Росії заявили про надзвичайно високу ймовірність ядерного конфлікту
16:44
Молдова
"Втручання у внутрішні справи": Молдова відповіла на ідею Захарової перейменувати румунську мову на молдовську
16:39
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували за день 33 росіян
16:36
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Збірна України ризикує втратити ще трьох ключових футболістів перед грою з Англією
16:31
обережно міни
На Херсонщині чоловік наступив на ворожу міну: йому відірвало частину ноги
16:26
окупанти крим
На тимчасово окупованих територіях утворилась медична криза, - Центр нацспротиву
16:25
У Києві громадський транспорт працюватиме довше. Деталі
16:22
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Обстріл Росією багатоповерхівок у Запоріжжі: одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 33
16:09
Ганна Маляр
На Луганщині окупанти планують залучити всіх місцевих чоловіків до мобілізаційних навчань, - Маляр
16:06
OPINION
Павло Клімкін
Путін попросив у Сі ярлик на наступний президентський термін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV