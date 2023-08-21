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Війна з Росією: хроніка
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Російські терористи за добу атакували 9 регіонів України: 4 людини загинули, 24 поранені

21 серпня, 2023 понедiлок
10:30
Війна з Росією Російська армія обстріляла Вовчанськ

За добу неділі, 20 серпня, російські війська завдали ударів по дев'яти областях України, внаслідок чого 4 людини загинули, 24 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів з артилерії та мінометів Новгород-Сіверського та Корюківського районів.
Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. 

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Атак з мінометів та гранатометів зазнали Краснопільська, Есманська, Хотінська громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптера випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР по Хотинській громаді. Минулося без наслідків.

Дніпропетровщина: протягом дня Нікопольщина кілька разів була під ворожим артилерійським вогнем. Дісталося районному центру, Марганецькій та Покровській громадам. На щастя – без загиблих та постраждалих, проте є руйнування: понівечені два приватні будинки, господарські споруди, легкові авто. Атакували російські війська й Зеленодольську громаду Криворізького району. Там виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 92 удари по 23 містах та селах області. Також окупанти здійснили три БПЛА-атаки на Павлівку та Чарівне й обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське. Внаслідок артобстрілу по Широкому загинув 61-річний чоловік. Поранених 77-річну жінку з Широкого та 58-річного жителя Малої Токмачки оперативно госпіталізували.

Харківщина: вчора внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 71-річний чоловік, у місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю Вовчанського протитуберкульозного диспансеру. Також внаслідок численних обстрілів Куп’янська поранення отримали 10 людей, 2 з яких шпиталізували. Пошкоджено 2 приватні будинки, адміністративні будівлі, гаражі та 2 автомобілі АТ "Харківобленерго". Також обстрілом зруйновано будівлю ліцею та міст через річку Оскіл. 

Також при наданні допомоги людям зазнав поранення 35-річний фельдшер швидкої допомоги. Близько 16:30 під час обстрілу Куп'янська зазнав поранення співробітник Нацполіції. Крім цього, у селі Борщова Харківського району на території кооперативу "Дружба" 51-річний чоловік наступив на міну типу "Пелюстка". Він госпіталізований з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості.

Луганщина: за добу противник здійснив 154 обстрілів регіону. Під ударами знову Невське та Білогорівка. Росіяни продовжують масово використовувати ствольну і реактивну артилерію вздовж усієї лінії фронту, обстрілюючи позиції наших військ і житлову забудову.

Донеччина: під вогнем рашистів опинилося 10 населених пунктів, внаслідок чого 7 людей отримали поранення поранених цивільних за добу. Також пошкоджено 2 приватних житлових будинки та цивільний автомобіль.

Миколаївщина: вночі під ворожим обстрілом була акваторія та місто Очаків. Постраждалих немає.
Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та з РСЗВ по населених пунктах Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів виникла пожежа господарчої будівлі на території підприємства. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 78 обстрілів, з них 7 по Херсону. Окупанти з мінометів обстріляли Понятівку Дар‘ївської громади, поранень зазнала 68-річна жінка. Також росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади. По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду. Легкі поранення отримав 69-річний чоловік. Його шпиталізували.

Через російський обстріл Козацького Новокаховської громади постраждали місцеві мешканці. Ворожий танк прицільно вдарив у житловий будинок, внаслідок чого 60-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували.

Крім цього, окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.

  • Уранці 21 серпня стало відомо, що до російського підводного човна у Чорному морі вийшов малий ракетний корабель. Як кажуть військові, напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози - дуже високий.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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