Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Загальна кількість російських ракетних ударів зменшується, це свідчить про зменшення запасів високоточних ракет.

Експерти зазначили, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів про можливе переорієнтування ударів противника на українські військові об'єкти та місця зосередження сил, а також українську енергетичну інфраструктуру.

Повідомляється, наразі у РФ залишилося лише 15% запасів високоточної зброї, що були до початку повномасштабного вторгнення, а крилатих ракет "калібр", Х-101 та Х-555 менше ніж 10% від загальних запасів.

Скібіцький заявив, що російські сили не можуть проводити атаки частіше, ніж двічі на місяць через необхідність економії ракет, у порівнянні з осінню 2022 року, коли вони проводили великі повітряні удари - приблизно раз на тиждень.

Аналітики ISW раніше також оцінювали, що російський ракетний арсенал виснажується, що може обмежити частоту та інтенсивність ударів.

Також Інститут вивчення війни пише, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, а також поставив під сумнів існування "нацистів" в Україні, про яких постійно говорить російська влад.