Росіяни стріляли по Дніпропетровщині зі спальних районів Енергодара, застосувавши РСЗВ, - мер
Російські війська вели обстріли Нікополя та Марганця прямо посеред вулиць, зі спальних районів тимчасово окупованого Енергодара
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, у різних районах тимчасово окупованого Енергодара українці чули переміщення ворожої техніки й ракетні запуски у бік Дніпропетровщини.
"Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища", - пише Орлов.
Також міський голова наголосив, що російська армія більше не приховує від населення своїх злочинів.
"І цього разу вони (росіяни - ред.) вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення. Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - зазначає мер Енергодара.
- Головне управління розвідки просить жителів Енергодара повідомляти координати російських військ.
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