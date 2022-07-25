Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, у різних районах тимчасово окупованого Енергодара українці чули переміщення ворожої техніки й ракетні запуски у бік Дніпропетровщини.

"Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища", - пише Орлов.

Також міський голова наголосив, що російська армія більше не приховує від населення своїх злочинів.

"І цього разу вони (росіяни - ред.) вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення. Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - зазначає мер Енергодара.

Головне управління розвідки просить жителів Енергодара повідомляти координати російських військ.

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