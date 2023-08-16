Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Вся лінія фронту зараз перебуває у фазі активних дій, а ситуація на одному напрямку тісно повʼязана з іншим напрямком. Російські окупаційні війська проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу. Україна ж продовжує проводити анонсовану наступальну операцію з елементами оборони. Сили оборони продовжують атакувати на стратегічно важливих напрямках, хоча це досить важко. Адже Сили оборони наступають на противника, який має перевагу в артилерії та авіації, не говорячи вже про заміновані території. Росіяни вперто намагаються втримати власні позиції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Оскільки, в разі успіху наступу Сил оборони для української армії відкриваються чудові можливості для звільнення решти окупованих територій та ударів по військових обʼєктах РФ у Криму", - розповів Костенко.

Полковник СБУ наголосив, що через активні наступальні дїі ЗСУ на Півдні росіяни намагаються активізуватись на Сході

"Як тільки ЗСУ звільнять Мелітополь, Бердянськ та вийдуть до берегів Азовського моря, вся логістика окупантів через окупований Крим буде зупинена. Тому для росіян Запорізький напрямок дуже важливий і вони це чудово розуміють. Враховуючи ці обставини, а саме активні дії ЗСУ на Півдні, росіяни активізувались на Сході. Зокрема, на Купʼянському напрямку", - додав він.