Швидкої перемоги України у цій війні не буде. Колонка Сергія Згурця

Унікальні українські морські дрони Sea Baby

Сьогодні стали відомі подробиці того, як Україна успішно атакувала Кримський міст у липні, а також вивела з ладу російський десантний корабель та танкер. Це було зроблено новими морськими дронами Sea Baby. СБУ передала радіокомпанії CNN унікальні кадри, на яких зафіксовано використання експериментального морського безпілотника бойових місій. Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що безпілотник Sea Baby є власною технічною розробкою СБУ. Над розробкою та виготовленням працюють спецслужби України, яким допомагають інженери та програмісти. Важливо те, що цей унікальний дрон буде і далі використовуватись у бойових діях проти Росії. Василь Малюк розповів, що є багато місій та планів. де і як вони будуть використовуватись. Тому ми й далі очікуємо, що сюрпризи від використання безпілотників Sea Baby для противника будуть болючими та неочікуваними.

Війська РФ проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу

Полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко розповів, що ситуація на Запорізькому напрямку дуже складна, а інтенсивність бойових дій дуже висока. Він наголосив, що вся лінія фронту зараз перебуває у фазі активних дій, а ситуація на одному напрямку тісно повʼязана з іншим напрямком. Російські окупаційні війська проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу. Україна ж продовжує проводити анонсовану наступальну операцію з елементами оборони. Костенко наголосив, що Сили оборони продовжують атакувати на стратегічно важливих напрямках, хоча це досить важко. Адже Сили оборони наступають на противника, який має перевагу в артилерії та авіації, не говорячи вже про заміновані території. Росіяни вперто намагаються втримати власні позиції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Оскільки, в разі успіху наступу Сил оборони, за словами Костенка, для української армії відкриваються чудові можливості для звільнення решти окупованих територій та ударів по військових обʼєктах РФ у Криму. Костенко зауважив, що як тільки ЗСУ звільнять Мелітополь, Бердянськ та вийдуть до берегів Азовського моря, вся логістика окупантів через окупований Крим буде зупинена. Тому для росіян Запорізький напрямок дуже важливий і вони це чудово розуміють. Враховуючи ці обставини, а саме активні дії ЗСУ на Півдні, росіяни активізувались на Сході. Зокрема, на Купʼянському напрямку.

Наступ росіян на Купʼянському напрямку

Роман Костенко переконаний, що путінський режим буде підсилювати ресурсами війська РФ в Україні, адже їм потрібні будь-які перемоги, які можна надавати електорату напередодні виборів. Однією із таких перемог, які Путін може продати росіянам, на думку Костенка, може бути вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак, якщо говорити про військову мету наступу росіян на Сході, то це намагання відтягнути наші резерви з Запорізького напрямку та змусити Сили оборони маневрувати й перекинути резерви на Купʼянський напрямок. Костенко зауважив, що Купʼянськ дуже важливий для росіян з точки зору логістики. Вони розглядали місто, як один із головних вузлових залізничних станцій, які вони мали до контрнаступу ЗСУ. Однак, на думку полковника СБУ, в них нічого не вийде. Для захоплення станції Купʼянськ росіянам потрібно чимало ресурсу та певні тактичні рішення. Оскільки місцевість та рельєф на Купʼянському напрямку не сприяє наступальному характеру бойових дій.



Наступ російської армії на Купʼянському напрямку станом на 16 серпня.

Росія не розраховувала на такі втрати техніки у цій війні

Роман Костенко також розповів, що Сили оборони дуже багато знищують російської техніки. На його думку, росіяни точно не розраховували на такі втрати важкої техніки у боях. Він додав, що день за днем ЗСУ знищують в рази більше російської техніки, ніж росіяни української. Це змушує військове керівництво РФ залучати резерви для боїв по всіх фронтах. Однак говорити, що це стратегічні резерви РФ поки що зарано. Військової бронетехніки в росіян вистачає. Питання полягає лише в темпах відновлення пошкоджених та знищених зразків. Часто росіяни знімають з баз зберігання техніку різної якості. За словами Костенка, різних типів броньованої техніки в росіян більш ніж достатньо. Адже росіяни завжди готувались до війни проти НАТО і накопичували відповідні ресурси.

Швидкої та легкої перемоги України не буде

За словами Романа Костенка, війна з Росією не закінчиться одним контрнаступом ЗСУ. До того ж як він зауважив, контрнаступ не завжди означає успіх. Або ж не означає успіх, який ми запланували. Зараз бойові дії можуть вестись за окреме взяте село і Сили оборони можуть зазнавати втрат. Тому інколи військово-політичне керівництво має приймати рішення щодо доцільності використання резервів для наступальної операції. Важливо також зрозуміти, як наголосив Костенко, що Росія готується до війни на виснаження. Тому Україна у відповідь на дії росіян має відпрацювати власну стратегію. Костенко додав, що контрнаступальна операція ЗСУ не є окремим глобальним планом для виграшу у війні. Це лише частина плану. І для нас важливо зрозуміти, як поетапно буде йти ця війна. Якщо цього року нам не вдається відкинути росіян, наголосив Костенко, то потрібно змінити тактику. Готувати резерви, змінювати підходи до використання ресурсів та ведення бойових дій. Українці мають зрозуміти, що швидкої перемоги не буде. Росія має потужніші можливості в економіці та ВПК. Теж саме стосується і людського ресурсу. Тому для нас можливо краще буде розтягнути звільнення власних територій в час, але зберегти життя наших військових.

Розмінування деокупованих територій

Виконавчий директор ГО "Асоціація саперів України" Тимур Пистрюга пояснив що є три види розмінування - гуманітарне, бойове та оперативне. Всі ці види розмінування потребують значної матеріально-технічної підтримки. Зокрема це стосується бойового розмінування. Для розмінування територій наші військові потребують роботизованої техніки, які мають можливість робити проходи в інженерних загородженнях. Це дасть можливість вірішувати низку завдань для інженерно-саперних підрозділів. Тобто оснащення підрозділів для розмінування є головною умовою ефективної роботи.Також надважливим питанням, за словами Пистрюги, є навчання та вишкіл саперів. Україна до повномасштабного вторгнення мала багато професійних фахівців для розмінування. Однак, після вторгнення РФ, потреба у професійних саперах тільки зростає. Тобто зараз для України надважливою потребою, на яку треба звертати увагу, є вишкіл та підготовка саперів.