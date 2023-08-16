Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко

"Після Урожайного відкривається шлях до Старомлинівки. Це один із дуже серйозних опорних пунктів у російських окупантів вже по другій лінії оборони. Ми можемо говорити про те, що зараз Сили оборони України мають прямий вихід на другу лінію оборони росіян саме в цій локації. Далі - це процес розширення плацдарму, особливо по лівому флангу", - сказав він.

Коваленко додав, що Урожайне дозволяє ЗСУ по лівому флангу розширювати плацдарм і мати вихід на ще один цікавий населений пункт - невеличке село Керменчик.

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"Це не тільки населений пункт на одному з шляхів, там є дуже важливий об'єкт - це панівна висота. Контроль над якою нам дозволить мати вогневий контроль по всьому радіусу дії нашої артилерії. Урожайне - це дійсно дуже важливий здобуток, який в перспективі значно змінить ситуацію на цій локації і спричинить просування та інші наші інтенсивні дії по другій лінії оборони ворога", - підсумував експерт.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

13 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

29 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про успіхи на Бердянському і Маріупольському напрямках.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

1 серпня військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що на захід від Вугледара тривають бої за Приютне й Новодонецьке.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

5 серпня командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

10 серпня у Генштабі заявили, що Сили оборони мали успіх біля Урожайного та південно-східніше Старомайорського.

15 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Урожайного, закріплюються на досягнутих рубежах.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах