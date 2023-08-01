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ЗСУ просуваються в районі Великої Новосілки, - боєць Войтко

1 серпня, 2023 вiвторок
09:15
Війна з Росією Карта. Запоріжжя. Старомайорське. Старомлинівка. 28\07\23

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко зазначив, що на захід від Вугледара тривають бої за Приютне й Новодонецьке

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У районі Вугледара тривають позиційні бої. Противник стягнув до Волновахи значні сили, тому що це важливий транспортний вузол для них. Відбувається знищення живої сили й техніки ворога. Є певні просування ЗСУ з району Великої Новосілки, це західніше від Вугледара. Там тривають бої за Приютне й Новодонецьке", - зауважив Войтко.

За його словами, підрозділи Сил оборони України роблять усе, щоб просуватися далі на південь.

"Наші підрозділи завдають вогневого ураження російським окупантам, щоб звільняти наші території", - наголосив Войтко.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв. км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

А командувач Національної гвардії України прокоментував наступальні операції Сил оборони й заявив, що українські сили можуть зробити неочікуваний прорив.

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Донеччина
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втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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