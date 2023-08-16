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Згурець спрогнозував, де росіяни спробують вибудувати нову лінію оборони після деокупації ЗСУ Урожайного

16 серпня, 2023 середа
10:11
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Після звільнення Урожайного ЗСУ пройшли передову лінію оборони і підходять до основної лінії оборони росіян на півдні Донецької області

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Урожайне - це поблизу звільненого раніше Старомайорського. Це ще один пункт, який дозволяє і далі розвивати наступ на Бердянському напрямку. Зараз поблизу Урожайного, десь на глибині 13 км починається основна лінія оборони", - сказав він.

Згурець додав, що ЗСУ пройшли передову лінію оборони і підходять до основної лінії оборони, яка починається за Старомлинівкою.

"Зараз ворог намагається вибудувати лінію оборони - Ремівка, Володине, Старомлинівка і Керменчик. Тама зараз росіяни намагаються підтягувати та утримувати свої підрозділи, які орієнтовані на те, щоб стримувати подальше просування наших військ. Думаю, що ворог буде здійснювати фортифікацію на півдні від Урожайного - там вони намагаються по-новому закопуватися. Зараз буде перспективне завдання для нашої артилерії й далі виконувати основну місію - унеможливити зміцнення фортифікаційних споруд та використання тих чи інших підрозділів армії РФ", - вважає експерт.

Він зазначив, що також відбувається динаміка на іншому напрямку - на Мелітопольському.

"Там бойові дії ідуть в Роботиному і на стику між Роботиним та Вербовим. Там інтенсивні бойові дії. Важливо, що на цих двох ділянках створюється суттєва напруга для РФ, яка намагається це компенсувати перекиданням резервів. Вони перекидаються навіть з Херсонського напрямку. Деякі стратегічні резерви зараз в проміжному варіанті перекидаються на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Це говорить про те, що відбувається розпаковування стратегічних резервів противник", - сказав Згурець.

Експерт додав, що з іншого боку, в зоні Роботиного з'являються і наші нові бригади, які оснащені західною технікою.

"Відбувається і з нашого боку підтягування сил, які мають забезпечити нарощування можливостей, зокрема від Роботиного і далі. А там поблизу Токмак і оця лінія транспортного сполучення Василівка - Токмак - Кам'янка - Волноваха, яку у разі контролю можна використати, щоб суттєво ускладнити використання противником сполучень. Це стане ще одним чинником, що ускладнить ворогу оборону ділянки окупованої території", - підсумував він.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

13 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

29 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про успіхи на Бердянському і Маріупольському напрямках.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

1 серпня військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що на захід від Вугледара тривають бої за Приютне й Новодонецьке.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

5 серпня командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

10 серпня у Генштабі заявили, що Сили оборони мали успіх біля Урожайного та південно-східніше Старомайорського.

15 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Урожайного, закріплюються на досягнутих рубежах.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах

Сергій Згурець
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
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