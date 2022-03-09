Російські війська стрімко втрачають техніку в Україні, – CNN
За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати окупантів за два тижні досягають 10% військового активу
Про це повідомляє CNN.
Зазначають, що в американській розвідці є дані про те, що від 8% до 10% російських військових активів, які використовували під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.
Втрачена техніка включає танки, літаки, артилерію та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня. За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.
- Нагадаємо, 8 березня в Харківській області 92 ОМБр ЗСУ розбила колону техніки окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.38
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 32.94
- Актуальне
- Важливе