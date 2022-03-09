Російські війська стрімко втрачають техніку в Україні, – CNN

Про це повідомляє CNN.



Зазначають, що в американській розвідці є дані про те, що від 8% до 10% російських військових активів, які використовували під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.



Втрачена техніка включає танки, літаки, артилерію та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня. За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.

Нагадаємо, 8 березня в Харківській області 92 ОМБр ЗСУ розбила колону техніки окупантів.