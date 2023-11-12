Російські війська збільшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Про це він написав у телеграм.

"Противник збільшив кількість авіаударів. Зокрема, із застосуванням керованих авіабомб", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, на Таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів, провів 48 бойових зіткнень та здійснив 712 артобстрілів за добу.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1067 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 572 людини.

Українські захисники на цьому напрямку знищили 32 одиниці військової техніки, зокрема, 2 танки, 14 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 7 БПЛА, 1 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено 4 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Ще 21 одиницю військової техніки ворога пошкоджено.

"Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - наголосив командувач ОСУВ "Таврія".