Російські військові в Білорусі скуповують все золото, ходять по барах, ґвалтують людей – вже є докази зґвалтування дівчат, – засновниця ГО "Білоруський Майдан"
Альона Васільєва зауважила, що окупанти готуються з новою силою зайти на територію України
Про це вона сказала в етері Espreso TV.
Васільєва додала, що білоруське суспільство загалом негативно налаштоване щодо війни проти України, а також щодо своєї участі в цій війні: "Навіть при мобілізації багато білорусів намагається уникнути цього, вони втікають в ліси, якщо ж їх змусять воювати, вони готуються цілими підрозділами здаватись в полон", – сказала вона.
Читайте також: Чи поетапно, чи одразу – але є незворотний рух щодо відмови країн світу від російської нафти та газу, – політолог-міжнародник
Також активістка зауважила, що білоруський склад офіцерів масово звільняється, проте їх заміняють російськими офіцерами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе