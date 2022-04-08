Російські військові в Білорусі скуповують все золото, ходять по барах, ґвалтують людей – вже є докази зґвалтування дівчат, – засновниця ГО "Білоруський Майдан"

Про це вона сказала в етері Espreso TV.



Васільєва додала, що білоруське суспільство загалом негативно налаштоване щодо війни проти України, а також щодо своєї участі в цій війні: "Навіть при мобілізації багато білорусів намагається уникнути цього, вони втікають в ліси, якщо ж їх змусять воювати, вони готуються цілими підрозділами здаватись в полон", – сказала вона.



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Також активістка зауважила, що білоруський склад офіцерів масово звільняється, проте їх заміняють російськими офіцерами.



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