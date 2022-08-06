Російські військові зайняли всі підвальні приміщення на Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

"Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці. На даний час наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

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