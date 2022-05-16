Російські військові зосередяться на битві за Сєвєродонецьк замість спроб захоплення всієї Донеччини, – ISW
Російські війська, найімовірніше, відмовилися від намагань оточити українські підрозділи від Донецька до Ізюма
Про це повідомляє Інститут дослідження війни.
"Невдалі спроби російських військ перетнути річку Сіверський Донець біля Кремінної можуть перенести російські операції з оточення далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, замість того, щоб проводити ширше оточення по кількох напрямках", – говорять у Інституті.
За їхніми даними, окупантські війська також, ймовірно, скорочують просування до Слов’янська з Ізюма, можливо, через повільні темпи наступальної операції там.
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