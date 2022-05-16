Російські військові зосередяться на битві за Сєвєродонецьк замість спроб захоплення всієї Донеччини, – ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни.

"Невдалі спроби російських військ перетнути річку Сіверський Донець біля Кремінної можуть перенести російські операції з оточення далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, замість того, щоб проводити ширше оточення по кількох напрямках", – говорять у Інституті.

За їхніми даними, окупантські війська також, ймовірно, скорочують просування до Слов’янська з Ізюма, можливо, через повільні темпи наступальної операції там.

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони Харкова вийшов до ділянки державного кордону з РФ.

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