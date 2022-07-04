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Війна з Росією: хроніка
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Російські заморожені активи мають стати основним джерелом фінансування відновлення України, - ЄБРР

4 липня, 2022 понедiлок
19:29
Економіка яхта Amadea

Фінансування відновлення України після війни має в основному відбуватися за рахунок російських арештованих активів

Про це повідомив директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне на конференції в Лугано, присвяченій відбудові України після війни, пише Інтерфакс-Україна.

"Можливо, є й інші думки. Але розбивка має бути така: 60% - конфіскованих російських активів і 40% - приватного сектору", – сказав він.

На думку Патроне, для реалізації плану відновлення України після війни, проєкт якого представив уряд на конференції, потрібна координація між міжнародними партнерами, а не тільки між урядом та світовою спільнотою.

  • Нагадаємо, представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.
  • Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.

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відбудова України
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