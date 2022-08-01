Російські журналісти і ЗМІ, які переїхали до Латвії, створюють ризики для інформпростору країни, - служба держбезпеки
Служба державної безпеки Латвії доповіла керівництву, що існують ризики через масовий переїзд до країни журналістів незалежних російських ЗМІ
Про це інформує об’єднаний портал новин Латвійських громадських ЗМІ.
"Служба держбезпеки постійно оцінює ризики, які випливають із цілеспрямованих та систематичних спроб Росії вплинути на інформаційний простір та роботу ЗМІ. Службу держбезпеки поінформовано про початок роботи російських незалежних ЗМІ у Латвії. Можемо відзначити, що у зв'язку з цим служба ідентифікувала ризики і для латвійського інформаційного простору, і ризики розвідувальної діяльності, пов'язані з тим, що робота в ЗМІ завжди знаходилася у сфері інтересів спецслужб РФ. Про все це служба безпеки поінформувала найвищих посадових осіб держави", - йдеться у заяві служби держбезпеки.
Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Латвії емігрувало понад 200 російських журналістів і перемістилося 23 редакції.
До прикладу, там розміщено частину колективу телеканалу "Дождь", "Нова газета. Європа", працює "Медуза", а також зареєстроване видання The Insider.
- Нагадаємо, 30 липня міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс засудиввбивство українських полонених в Оленівці та закликав ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму
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