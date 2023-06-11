Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російських військових, що не виконують накази командування, керівництво використовує для "м'ясних штурмів", — Генштаб

Російських військових, що не виконують накази командування, керівництво використовує для "м'ясних штурмів", — Генштаб

11 червня, 2023 неділя
07:05
Війна з Росією окупанти в Криму

У Генштабі розповіли, що через відсутність успіхів на фронті, російські військові все частіше не виконують накази командування чи намагаються дезертувати. Для регулювання подібних інцидентів, військове керівництво ворога використовує порушників для "м'ясних штурмів"

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 11 червня.

"Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства", - пояснює причини Генштаб.

Порушників доправляють до спеціальних рот, які потім використовують для так званих "М'ясних штурмів" - тобто таких, де не шкодують людських ресурсів. Зазначається, що це наказ начальника генштабу РФ.

Авіація ЗСУ за добу завдала 16 ударів по районах скупчення окупантів

Ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Також українські військові знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.

Ворог завдав 92 авіаударів та здійснив 45 обстрілів з РСЗВ по території України

Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер” та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”  по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори,  успіху не мав. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки та обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

Ввечері суботи, 10 червня, російські війська влаштували терор для жителів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.

Луганщина
Донеччина
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
Северо-Крымский канал
10 червня, 2023 субота
Вода вже точно не надходитиме Кримським каналом, - гендиректор Укргідроенерго
Олександр Лукашенко
10 червня, 2023 субота
Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
Сергій Власенко
9 червня, 2023 п'ятниця
"Висновок дуже негативний для України": Сергій Власенко про рішення Венеційської комісії щодо закону про олігархів
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
11 червня
06:30
Румунія відкликає свого посла з Кенії через расистське висловлювання
01:40
Бєлгород
На Бєлгородщині вантажний потяг зійшов з рейок
00:39
Еммануель Макрон
Макрон провів розмову з президентом Ірану: говорили про Україну
2023, субота
10 червня
23:56
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів
"Манчестер Сіті" переміг "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів
23:56
Ерлінг Холанд (праворуч), Манчестер Сіті - Інтер
"Манчестер Сіті" - "Інтер" 1:0: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
23:21
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: площа затоплених територій Херсонщини зменшилась вдвічі
23:11
Унабомбер - Теодор Качинський 
У в'язниці помер терорист-вчений Унабомбер
22:32
Мелітополь
Окупанти ввечері 10 червня влаштували терор для жителів Мелітополя: масові перевірки, зафіксовано викрадання людей 
22:20
Миколаїв. Підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: рівень води в акваторії Миколаєва знизився
21:59
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Росіяни здійснили підрив дамби позапланово або раніше за часом, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
21:32
"МФК Металург" (Запоріжжя) - "Верес" (Рівне)
УПЛ: результати перших стикових матчів за місця у вищій лізі
21:10
гуманітарна допомога від Польщі
Польща передала Україні пакет допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
21:03
жалоба
В Одесі 11 червня оголошено днем жалоби
20:52
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
На Херсонщині запровадили обмеження на користування водою з акваторії Дніпра
20:43
пожежники
На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: загинув чоловік, ще один поранений
20:28
полонені
Угорщина готує провокативну пресконференцію з полоненими, яких їй передала Росія - ЗМІ
20:22
Ганна Маляр
Міноборони пояснило, як правильно повідомляти про деокупацію населених пунктів
20:03
Ексклюзив
затоплена Херсонщина, тварини
Тварини гинули в муках: волонтерка розповіла про затоплений зоопарк на Херсонщині
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Дідова помилка
19:49
Зеленський Трюдо
Ми маємо дбати один про одного завжди, - Зеленський про лісові пожежі у Канаді
19:36
колія
Під Нікополем через підрив Каховської ГЕС просіла залізнична колія
19:18
ЗСУ
У Бердянську окупанти намагаються приховати свої втрати й перекривають територію навколо моргу, - Генштаб
19:16
Порошенко в Раді: а де закон про 30 тисяч військовим?
19:14
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
18:51
Володимир Зеленський
Підрив Каховської ГЕС: евакуйовано вже понад 3 тисячі людей, - Зеленський
18:32
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ковальчук потрібен Мішустіну, щоб змусити Путіна піти у відставку, - Піонтковський
18:30
ЗСУ
Під тиском "Євросолідарності" нардепи проголосували за збільшення відпусток військовим, - Сюмар
18:24
на фото: Колумбія
Провели 40 днів у джунглях: у Колумбії знайшли 4 дітей, які вижили після авіакатастрофи
18:01
OPINION
Ірина Цілик
Багатьом українцям зарано дивитися фільм "20 днів у Маріуполі"
17:56
Київ дощ
Зливою підтоплено деякі вулиці у столичному Дарницькому районі
17:32
на фото: Запорізька область
Росіяни обстріляли Оріхів: загинула сімейна пара
17:25
Рівень води в акваторії Миколаєва
Через підрив Каховської ГЕС повністю заблоковано під'їзд до села на Миколаївщині, де проживають 379 людей
17:23
Ексклюзив
F-16
На осінь прилетять до України F-16, а може й F-18, - польський політик Чех
17:04
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Ракети для ППО й тисячі снарядів. Канада надасть Україні військову допомогу на 500 млн канадських доларів
16:56
британія україна
Підрив Каховської ГЕС: Велика Британія надасть Україні 16 млн фунтів гуманітарної допомоги
16:44
Зеленський
Ми всі обов’язково відчуємо український контрнаступ, - Зеленський
16:43
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ має вивести ЗАЕС за лапки конфлікту та агресії Росії до України, - ексміністр енергетики Оржель
16:14
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Забруднення шкідливими речовинами річки Інгулець перевищує норму
16:11
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ковальчук, Уткін і Затулін є новим "комітетом загальнонаціонального порятунку" Росії, - Піонтковський
16:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Червоний Хрест, як і ООН, - нікчемні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV