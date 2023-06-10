Окупанти ввечері 10 червня влаштували терор для жителів Мелітополя: масові перевірки, зафіксовано викрадання людей
Ввечері суботи, 10 червня, російські війська влаштували терор для жителів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області
Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Повідомлення про масові обшуки з'явилось о 22:07.
"Саме зараз в Мелітополі окупанти влаштували терор. Ходять вояки по домівках місцевих жителів в різних районах міста. Перевіряють телефони, документи. Багатьох без пояснення причин везуть до комендатури. Будьте обережні і бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
- У вечірньому зведенні Генштабу за 10 червня повідомлялось, що у Бердянську окупанти намагаються приховати свої втрати й перекривають територію навколо моргу.
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