Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Повідомлення про масові обшуки з'явилось о 22:07.

"Саме зараз в Мелітополі окупанти влаштували терор. Ходять вояки по домівках місцевих жителів в різних районах міста. Перевіряють телефони, документи. Багатьох без пояснення причин везуть до комендатури. Будьте обережні і бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.