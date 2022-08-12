Російських вояк гонять у бої по інерції, їхніми трупами завалені підступи до Бахмута та Соледара, - військовослужбовець ЗСУ Герун

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Можна сказати з впевненістю, що наступальний потенціал російської армії тане з кожним днем, що відчувається по всій лінії фронту як у напрямку Бахмута, так і Соледара. Тобто вони йдуть по інерції, посилають піхоту, виводять бронетехніку, але це неможливо порівняти з бойовими діями, які точилися місяць тому", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.



Юрій Герун зауважив, що можливості ворожої піхоти, яка майже перемелена українськими силами за ці місяці війни, створюють ситуацію, що вони не можуть зупинитися, бо їх зупинка – це перехоплення нами ініціативи, що повністю ламає весь хід війни.



"Відповідно, російські командири женуть своїх вояк вперед, і це закінчується для них в основному плачевно. На нашому напрямку їхніми трупами завалені підступи до Бахмута та Соледара, вони, навіть, їх не забирають. Слід надати належне їхній бюрократично-військовій машині, яка все одно посилає росіян в атаку, але це відбувається не на стратегічному рівні, бо просуваються на декілька метрів окремими будинками, що не є повноцінним наступом, як вони показують своєму внутрішньому глядачу", - пояснив Герун.

9 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни провели невдалий штурм і розвідку боєм на Бахмутському напрямку та безуспішно намагалися залучити ДРГ

10 серпня внаслідок російського удару по Бахмуту загинуло щонайменше 6 людей, ще троє отримали поранення

12 серпня Генштаб ЗСУ інформував, що окупанти вели наступ в напрямках Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївка, Виїмки, Бахмута, Веселої Долини та Кодеми, успіху не мали і відійшли

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