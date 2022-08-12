Російських вояк гонять у бої по інерції, їхніми трупами завалені підступи до Бахмута та Соледара, - військовослужбовець ЗСУ Герун
Юрій Герун, військовослужбовець 80-ї ОДШБ ЗСУ, зазначив, що росіян посилають в атаку, бо вони не можуть зупинитися, тому що їх зупинка – це перехоплення нами ініціативи, що повністю зламає весь хід війни
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Можна сказати з впевненістю, що наступальний потенціал російської армії тане з кожним днем, що відчувається по всій лінії фронту як у напрямку Бахмута, так і Соледара. Тобто вони йдуть по інерції, посилають піхоту, виводять бронетехніку, але це неможливо порівняти з бойовими діями, які точилися місяць тому", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.
Юрій Герун зауважив, що можливості ворожої піхоти, яка майже перемелена українськими силами за ці місяці війни, створюють ситуацію, що вони не можуть зупинитися, бо їх зупинка – це перехоплення нами ініціативи, що повністю ламає весь хід війни.
"Відповідно, російські командири женуть своїх вояк вперед, і це закінчується для них в основному плачевно. На нашому напрямку їхніми трупами завалені підступи до Бахмута та Соледара, вони, навіть, їх не забирають. Слід надати належне їхній бюрократично-військовій машині, яка все одно посилає росіян в атаку, але це відбувається не на стратегічному рівні, бо просуваються на декілька метрів окремими будинками, що не є повноцінним наступом, як вони показують своєму внутрішньому глядачу", - пояснив Герун.
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