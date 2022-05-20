Російським окупантам не вдалось перерізати трасу на Бахмут

Про це голова Донецької ОВА повідомив в етері телемарафону, його цитує "Радіо Свобода".

За словами Кириленка, на лінії фронту в Донецькій області тривають обстріли. Ударів зазнають Авдіївка, Очеретівська громада, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк. Бахмут зазнав шістьох ракетних, бомбових та авіаобстрілів.

"Російські війська намагалися перерізати основну трасу на Бахмут. Втім, цього не відбулося, ворог сьогодні відбитий вже увечері. І один із населених пунктів також, із якого він рухався, звільнений. Тому тяжкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію", – сказав голова Донецької ОВА.