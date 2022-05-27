Російським ЗМІ призупинили членство у Європейській спільноті мовників

Про це пише Суспільне із посиланням на заяву Секретаря керівних органів ЄМС Еріка Кемпбелла.

Рада ухвалила таке рішення щодо трьох російських членів Європейської мовної спілки. Це РТР, Перший канал і Радіо дім “Останкіно”.

"Виходячи з заходів, вжитих Виконавчою Радою на її останньому засіданні 7 квітня, коли вона запустила процедуру призупинення, Рада одноголосно вирішила негайно призупинити дію трьох російських членів ЄМС на невизначений термін, який Виконавча Рада буде регулярно переглядати",- йдеться у заяві.

Додають, що російські мовники можуть подати апеляцію на це рішення відповідно до Статуту ЄМС, однак призупинення залишиться в силі до остаточного рішення щодо будь-якої апеляції.

Станом на 28 березня 30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру російські пропагандистські канали.

12 травня російські пропагандисти скаржились, що у світі їхні матеріали не друкують і не читають навіть за гроші.

19 травня окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією.

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