Російський фашизм може досягти інших країн: Український фігурист, який дістався на ЧС з-під бомбардувань у Харкові, попередив світ про загрозу

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

За словами Нікітіна, усім у світі слід бути обачними через російський фашизм.

"Це непростий час. Не лише для України, але й для всього світу. Хочемо сказати усьому світу бути обачними, оскільки російський фашизм може досягти інших країн", - сказав Нікітін.

Фігурист з Харкова, який разом зі партнеркою Олександрою Назаровою діставався на чемпіонат світу до Франції більше восьми діб, подякував глядачам за підтримку.

"Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе всій країні. Ми залишили Україну машиною, долали 600 км упродовж восьми днів. Багато людей виїжджають, тож це зайняло трохи часу. Потім ми відлетіли з Варшави у Монпельє, це було неважко", - розповів Нікітін.

Українські фігуристи виступили у короткій програмі в тренувальних костюмах, зірвали овації трибун та вийшли до фіналу. Проте, у довільній програмі Нікітіна та Назаров вирішили не виступати.