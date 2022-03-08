Російський газ продовжує надходити магістральними газопроводами до Європи
Російський газ, що поставляється по трубопроводу Ямал-Європа через Польщу, у вівторок, 8 березня, прямував на захід до Німеччини. Потоки в Словаччину через Україну залишалися на недавньому високому рівні
Про це повідомляє Reuters.
Дані оператора Gascade свідчать, що потоки в західному напрямку в прикордонному пункті Мальнов на трубопроводі Ямал-Європа відновилися ввечері в понеділок і склали близько 11,9 млн кВтг/год на годину протягом ночі. Додають, що російський "Газпром" зарезервував 3,1 млн кубометрів газу на годину для транзиту газу по газопроводу "Ямал-Європа" на 8 березня.
"Росія пізно ввечері в понеділок заявила, що може припинити постачання газу по трубопроводу "Північний потік-1" до Німеччини у відповідь на рішення Берліна минулого місяця призупинити відкриття газопроводу "Північний потік-2", але заявила, що ще не прийняла такого рішення", – розповідають в агентстві.
Російський газ також продовжував надходити через Україну до Словаччини із заявками на прикордонних пунктах Вельке-Капушани на рівні 882 665 мегават-годин (МВтч) на добу і не змінилося в порівнянні з попередніми днями.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Євросоюз поки що не може зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів.
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