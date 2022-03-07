Джонсон заявив, що ЄС наразі не зможе відмовитися від російського газу та нафти
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Євросоюз поки що не може зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів
Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Велика Британія не настільки залежна від газу та нафти РФ, як ЄС, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій.
"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - заявив Джонсон.
Однак прем’єр Британії наголосив, що позбавлення залежності від російських вуглеводнів є пріоритетним завданням: "ми маємо рухатися у цьому напрямку і прискорювати цей рух".
"Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)", - додав прем’єр Британії.
- Нагадаємо, 8 березня Єврокомісія представить пропозиції щодо того, як швидко позбутися залежності ЄС від російського викопного палива.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Євросоюз не готовий відмовитись від російських енергоносіїв.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 30.23
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.67
- Актуальне
- Важливе