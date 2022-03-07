Джонсон заявив, що ЄС наразі не зможе відмовитися від російського газу та нафти

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".



За його словами, Велика Британія не настільки залежна від газу та нафти РФ, як ЄС, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій.



"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - заявив Джонсон.



Однак прем’єр Британії наголосив, що позбавлення залежності від російських вуглеводнів є пріоритетним завданням: "ми маємо рухатися у цьому напрямку і прискорювати цей рух".



"Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)", - додав прем’єр Британії.



Нагадаємо, 8 березня Єврокомісія представить пропозиції щодо того, як швидко позбутися залежності ЄС від російського викопного палива.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Євросоюз не готовий відмовитись від російських енергоносіїв.