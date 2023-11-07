Російський літак порушив простір Латвії, МЗС викликало представника РФ
У понеділок, 6 листопада, радар військово-повітряних сил Латвії зафіксував порушення повітряного простору країни російським літаком
Про це повідомило міністерство оборони Латвії, передає Delfi.
Після незаконного перетину кордону літак повернувся на територію Росії. Збройні сили країни почали вживати заходи запобігання загрозі безпеці Латвії, інформацію про інцидент передали МЗС і НАТО.
7 листопада МЗС викликало тимчасово уповноваженого співробітника посольства Росії, якому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом.
"Наш обов'язок і відповідальність залишаються незмінними - забезпечувати безпеку зовнішніх кордонів НАТО та ЄС. Вчора було встановлено, що російський літак порушив повітряний простір Латвії. Сьогодні був викликаний очільник російського посольства, якому була вручена нота протесту", - написав у соцмережі X міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.
Латвійське міноборони заявило, що з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Латвія посилює охорону сухопутних кордонів, повітряного простору та територіальних вод, а країни-союзники НАТО патрулюють повітряний простір над країнами Балтії.
- Раніше Латвія обмежила польоти на кордоні з Білоруссю, щоб забезпечити збройним силам можливість безперешкодного виконання завдань.
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