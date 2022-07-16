Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"О 10:15 рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 2 загиблих осіб. Роботи по вилученню та деблокації людей завершені", - наголосили у службі.

Рятувальники продовжать надавати постраждалим унаслідок обстрілу за іншими адресами.

15 липня на Дніпропетровщині загарбники вбили трьох людей, поранили ще 17, пошкодили 13 будинків, ПТУ та школу.

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