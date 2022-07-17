Російський обстріл Південмашу в Дніпрі: рятувальники загасили пожежу
У Дніпрі рятувальники загасили пожежу після російського удару по Південмашу. Зараз шукають зниклу під час обстрілу людину
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через "приліт" російської ракети. 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин", - наголосив він.
Зараз шукають людину, котра зникла на Південмаші під час обстрілу.
"Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - зауважив очільник ОВА.
- 15 липня у Дніпрі прогриміла серія вибухів, у місті розпочалася пожежа. Внаслідок авіаудару РФ троє людей загинуло.
- 16 липня стало відомо, що росіяни обстріляли Дніпро зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС із району Каспійського моря. Вартість однієї крилатої ракети становить $13 млн.
- 17 липня ТрО спростувала фейк про нібито викид токсичного гептилу внаслідок російського удару по Південмашу в Дніпрі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе