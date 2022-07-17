Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через "приліт" російської ракети. 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин", - наголосив він.

Зараз шукають людину, котра зникла на Південмаші під час обстрілу.

"Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - зауважив очільник ОВА.

15 липня у Дніпрі прогриміла серія вибухів, у місті розпочалася пожежа. Внаслідок авіаудару РФ троє людей загинуло.

16 липня стало відомо, що росіяни обстріляли Дніпро зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС із району Каспійського моря. Вартість однієї крилатої ракети становить $13 млн.

17 липня ТрО спростувала фейк про нібито викид токсичного гептилу внаслідок російського удару по Південмашу в Дніпрі.

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