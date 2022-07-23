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Російський обстріл порту Одеси є сигналом, що кремль вимагатиме більших поступок, - Клімкін

23 липня, 2022 субота
13:42
війна з Росією Павло Клімкін

Ексочільник МЗС України Павло Клімкін назав обстріл порту Одеси Росією сигналом, що РФ створюватиме нові загрози, вимагаючи зняти санкції

Про це він написав у фейсбуці.

За словами Павла Клімкіна, багато хто вважає нелогічним російський удар по одеському порту на другий день після підписання домовленості щодо експорту зерна.

"Навпаки, це і є логіка кремля. Там надсилають сигнал: все залежить від "доброї волі" Росії, продовження експорту вимагає подальших поступок і кроків назустріч кремлю. Вони шантажуватимуть необхідністю відміни все більшої кількості санкцій і, створюючи нові безпекові загрози. Отримавши щось, кремль миттєво про це забуває і починає вимагати більшого", - наголосив він.

Ексміністр додав, що це сигнал не лише для України, але й для Заходу та Туреччини. Павло Клімкін зауважив, що відповісти на такі дії теж необхідно разом.

  • 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.
  • 22 липня радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна
  • 22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.
  • 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.
  • 23 липня речник МЗС України Олег Ніколенко назвав удар по Одесі плювком Володимира Путіна в обличчя Антоніу Гутеррешу й Реджепу Тайїпу Ердогану.

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Новини
Україна
Росія
Одеса
експорт зерна
санкції проти Росії
Павло Клімкін
ракетний удар
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