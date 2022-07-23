Про це він написав у фейсбуці.

За словами Павла Клімкіна, багато хто вважає нелогічним російський удар по одеському порту на другий день після підписання домовленості щодо експорту зерна.

"Навпаки, це і є логіка кремля. Там надсилають сигнал: все залежить від "доброї волі" Росії, продовження експорту вимагає подальших поступок і кроків назустріч кремлю. Вони шантажуватимуть необхідністю відміни все більшої кількості санкцій і, створюючи нові безпекові загрози. Отримавши щось, кремль миттєво про це забуває і починає вимагати більшого", - наголосив він.

Ексміністр додав, що це сигнал не лише для України, але й для Заходу та Туреччини. Павло Клімкін зауважив, що відповісти на такі дії теж необхідно разом.

22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.

22 липня радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна

22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.

23 липня речник МЗС України Олег Ніколенко назвав удар по Одесі плювком Володимира Путіна в обличчя Антоніу Гутеррешу й Реджепу Тайїпу Ердогану.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb