Російський обстріл порту Одеси є сигналом, що кремль вимагатиме більших поступок, - Клімкін
Ексочільник МЗС України Павло Клімкін назав обстріл порту Одеси Росією сигналом, що РФ створюватиме нові загрози, вимагаючи зняти санкції
Про це він написав у фейсбуці.
За словами Павла Клімкіна, багато хто вважає нелогічним російський удар по одеському порту на другий день після підписання домовленості щодо експорту зерна.
"Навпаки, це і є логіка кремля. Там надсилають сигнал: все залежить від "доброї волі" Росії, продовження експорту вимагає подальших поступок і кроків назустріч кремлю. Вони шантажуватимуть необхідністю відміни все більшої кількості санкцій і, створюючи нові безпекові загрози. Отримавши щось, кремль миттєво про це забуває і починає вимагати більшого", - наголосив він.
Ексміністр додав, що це сигнал не лише для України, але й для Заходу та Туреччини. Павло Клімкін зауважив, що відповісти на такі дії теж необхідно разом.
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