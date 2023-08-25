Російський пропагандист Соловйов назвав верховного представника ЄС Борреля ворогом слов'ян

Це сталося в ефірі росТБ, передає Центр протидії дезінформації.

"Боррель – ворог слов'ян. Боррель – ворог російського народу. Я хочу, щоб у нього на труні було написано: "Тут спочиває ворог слов'ян, ворог російського народу, ворог людства". Сатанинське породження. Дрібний біс", - висловився пропагандист.

Що спровокувало напад люті Соловйова, невідомо.