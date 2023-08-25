Російський пропагандист Соловйов назвав верховного представника ЄС Борреля ворогом слов'ян
Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля ворогом слов'ян
Це сталося в ефірі росТБ, передає Центр протидії дезінформації.
"Боррель – ворог слов'ян. Боррель – ворог російського народу. Я хочу, щоб у нього на труні було написано: "Тут спочиває ворог слов'ян, ворог російського народу, ворог людства". Сатанинське породження. Дрібний біс", - висловився пропагандист.
Що спровокувало напад люті Соловйова, невідомо.
- Днями Боррель анонсував зустріч щодо миру в Україні на полях саміту Генасамблеї ООН у вересні.
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