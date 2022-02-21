Російський ринок акцій обвалився на тлі повідомлень про ситуацію на Сході України

Про це повідомляє "Новая газета".



"На 13:30 індекс Мосбіржі склав 3267,08 пункти (-3,7%), індекс РТС - 1337,66 пункти (-3,9%). Потім індекси Мосбіржі і РТС посилили падіння до 8-10%. Долар при цьому піднявся вище 78 рублів, євро - вище 88,68 рублів", - йдеться в повідомленні.



Так, обвалилися акції великих російських компаній. Зокрема, подешевшали папери TCS Group, UC Rusal, Сбєрбанку, "ЛУКОЙЛа", "АЛРОСА", "Яндекса", "Роснефти", "НОВАТЭКа", "Магнита", "Аэрофлота", "РусГидро", ВТБ, АФК "Система", "Татнефти", Polymetal, "Интер РАО", "Норникеля", "Сургутнефтегаза", "Газпрома", ПАО "Полюс", "МТС", "НЛМК", OZON, "Газпром нефти", "ММК", "Северстали" та інших.



Видання зазначає, що вранці 21 лютого рубль і фондові активи ненадовго зміцнилися на ранкових торгах на Московській біржі після того, як Єлисейський палац повідомив про готовність російського президента Владіміра Путіна на саміт з американським лідером Джо Байденом, а прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо вторгнення в Україну не відбудеться.

Нагадаємо, 21 лютого американський і російський президенти Джо Байден і Володимир Путін за посередництва свого французького колеги Емманюеля Макрона домовилися провести двосторонню зустріч з питань врегулювання ситуації на українсько-російському кордоні.